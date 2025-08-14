В Татарстане иностранец месяц насиловал девушку-подростка и снимал все на видео

В Татарстане гражданина иностранного государства обвинили в изнасиловании 16-летней девушки. Мужчину арестовали, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Согласно версии следствия, в мае и июне прошлого года обвиняемый неоднократно насиловал свою несовершеннолетнюю соотечественницу. Мужчина угрожал пострадавшей расправой, если она расскажет кому-нибудь о случившемся. Также насильник снял на видео одно из преступлений.

Однако девушке удалось сбежать и обратиться за помощью в первый попавшийся дом. Правоохранительные органы задержали злоумышленника, ему предъявлено обвинение.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

