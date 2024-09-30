В Тамбовской области ликвидируют второй крупный пожар за день
Фото - © МЧС Тамбовской области
Крупный пожар произошел в селе Шапкино Тамбовской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По предварительным данным, загорелись порядка 15 строений.
С огнем борются более 30 специалистов и 11 единиц техники.
Днем в понедельник в населенном пункте Тихий Угол Тамбовской области случилось еще одного крупное возгорание. Там огонь повредил 44 строения, а тушение пожара осложнилось из-за сильного ветра.
Ранее в Петербурге вспыхнул мощный пожар на складе. Его тушили 45 сотрудников МЧС.