сегодня в 17:48

В Тамбовской области ликвидируют второй крупный пожар за день

По предварительным данным, загорелись порядка 15 строений.

С огнем борются более 30 специалистов и 11 единиц техники.

Днем в понедельник в населенном пункте Тихий Угол Тамбовской области случилось еще одного крупное возгорание. Там огонь повредил 44 строения, а тушение пожара осложнилось из-за сильного ветра.

Ранее в Петербурге вспыхнул мощный пожар на складе. Его тушили 45 сотрудников МЧС.