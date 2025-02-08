В Таиланде накрыли незаконный детсад российского колдуна

В Таиланде полиция Пхукета нашла незаконно работающий детский сад Thai Living Kids, расположенный в районе Чернгталей. В момент проверки там были 30 детей, сообщает SHOT .

В учреждении находились преимущественно дети из русскоговорящих семей. Проверка выявила отсутствие необходимой документации для ведения образовательной деятельности. В результате были задержаны четверо сотрудников: директор из России, две воспитательницы (гражданки России и Беларуси) и работник из Казахстана.

Нарушителям грозят серьезные санкции: каждому сотруднику — штраф в размере 143 тыс. рублей, а владельцам придется дополнительно выплатить по 286 тыс. рублей за каждого нелегально работающего человека. Более того, все задержанные могут быть высланы из страны с последующим запретом на въезд в Таиланд.

Два российских пауэрлифтера стали основателями Thai Living Kids. Один из них, Дмитрий Ш., в настоящее время находится под стражей. Второй основатель, Дмитрий Б., известен не только как бывший супруг Екатерины Усмановой (чемпионки России по фитнес-бикини), но и как преподаватель ведической культуры, тренер боевых искусств и потомственный волхв. В России он владеет двумя фитнес-компаниями.

В районе Паклок правоохранительные органы провели задержание россиянки и ее тайского партнера, которые являлись соучредителями детского сада Chunga Changa. Помимо своей роли соучредителя, россиянка работала в этом учреждении воспитателем. Директор детского сада, гражданин Таиланда, также был задержан вместе с ней.

Законодательство Таиланда накладывает ограничения на трудоустройство иностранных граждан в определенных профессиональных сферах. Даже при наличии полного пакета документов зарубежным специалистам закрыт доступ к таким профессиям, как мастер тайского массажа, специалист по обработке драгоценных камней, парикмахер или гид-экскурсовод.