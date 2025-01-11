сегодня в 15:36

В Сухуме сотрудник администрации расстрелял трех человек

МВД Абхазии сообщило, что во время перестрелки в Сухуме пострадали три человека, всех их госпитализировали, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, огонь открыл сотрудник местной администрации. Его личность пока не раскрывается, но известно, что стрелок задержан.

В Сети также появилось фото предполагаемого места перестрелки. На кадре видны парковка, группа мужчин, служебные машины и железная дорога.

Известно, что три человека получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали, другие подробности выясняются.