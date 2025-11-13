сегодня в 16:33

В столичный СИЗО № 7 пришла посылка с белым порошком

В одном из столичных следственных изоляторов переполох — туда пришла посылка с неизвестным белым порошком, сообщает «МК: срочные новости» .

Речь идет о СИЗО № 7. На адрес изолятора пришла посылка с белым порошком. Что это за вещество — пока что неизвестно.

На месте работают сотрудники полиции и эксперты.

Ранее злоумышленники попытались пронести в ИК-20 наркотики в шоколадных шариках. Запрещенное вещество было обнаружено и изъято.

