В США при стрельбе в христианской школе погибли четыре человека
Четверо застрелены в христианской школе Висконсина
Четверо человек застрелены в христианской школе «Изобильная жизнь» города Мэдисон американского штата Висконсин, еще пятеро ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
«По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в школе в Мэдисоне», — говорится в сообщении телеканала.
Подозреваемого в стрельбе, по предварительным данным, ликвидировала полиция, он мог быть несовершеннолетним.
Информации о пострадавших при инциденте нет.