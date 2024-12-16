В США при стрельбе в христианской школе погибли четыре человека

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Четверо человек застрелены в христианской школе «Изобильная жизнь» города Мэдисон американского штата Висконсин, еще пятеро ранены, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

«По меньшей мере четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в школе в Мэдисоне», — говорится в сообщении телеканала.

Подозреваемого в стрельбе, по предварительным данным, ликвидировала полиция, он мог быть несовершеннолетним.

Информации о пострадавших при инциденте нет.