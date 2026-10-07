В США полиция задержала подозреваемого в убийстве беременной женщины

В Кентукки расследуют убийство 41-летней Эйприл Селио, из тела которой извлекли нерожденного ребенка. Подозреваемого задержали в соседнем Теннесси, сообщает «Царьград» .

Останки Селио нашли 23 сентября в ее доме. По данным PEOPLE, экспертиза установила, что женщина была беременна, но плода в теле не оказалось. При повторном осмотре дома полицейские обнаружили останки, предположительно принадлежащие ее нерожденному ребенку.

Через два дня суд выдал ордер на арест Джонсон-Райта по обвинениям в убийстве, похищении и ограблении. Мужчину уже разыскивали по другому делу: его подозревали в разбойном нападении при отягчающих обстоятельствах, похищении, незаконном хранении оружия и домашнем насилии.

Полицейские обнаружили подозреваемого в доме в Кларксвилле, штат Теннесси, примерно в 250 милях от места преступления. При обыске они нашли улики, указывающие на его причастность. Джонсон-Райт находится под стражей и ждет отправки в Кентукки. Следствие пока не установило, был ли он знаком с Селио.

Сестра погибшей открыла сбор средств на похороны и помощь семье. По ее словам, близкие с трудом справляются с горем.

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