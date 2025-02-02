В США назвали имя третьего члена экипажа вертолета, разбившегося в Вашингтоне

Армия США опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета, разбившегося в небе над Вашингтоном, сообщает РИА Новости .

Это была капитан Ребекка Лобах, служившая в авиации с июля 2019 года.

У Лобах не было опыта развертываний в боевых условиях, но было много наград, в том числе медали «За заслуги перед армией».

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал предположение о нарушении высоты полета вертолетом. Эту же версию поддержала и Мэри Скьяво, указав на возможное превышение разрешенного эшелона полета военным воздушным судном.