В США фронтмен рок-группы Bon Jovi отговорил стоявшую на мосту женщину от суицида
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В США известный музыкант Джон Бон Джови во время съемок клипа отговорил женщину, стоявшую на мосту и собиравшуюся покончить с собой. Соответствующее видео опубликовала Baza.
Инцидент произошел на мосту в городе Нэшвилл американского штата Теннесси.
На кадрах видно, как на внешней стороне моста стоит женщина. К ней подходит мужчина, что-то говорит и затем помогает перелезть обратно на тротуар. После этого он обнимает спасенную и уводит с моста.
Позднее выяснилось, что мужчиной оказался вокалист и основатель американской рок-группы Bon Jovi Джон Бон Джови. В это время музыканты снимали на мосту клип на новую песню.
Пользователи соцсетей поблагодарили артиста, назвав его легендой рока и настоящим героем.
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