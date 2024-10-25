В США 8-летнюю девочку пытался похитить из кровати клоун Пеннивайз

В американском штате Колорадо восьмилетнюю девочку попытался похитить неизвестный в маске клоуна. Для этого он ночью проник в дом и подобрался к кровати ребенка, сообщает Lenta.ru .

Неизвестный мужчина ворвался в дом, где жила восьмилетняя малышка. Он скрыл лицо за маской клоуна и пробрался в спальню девочки, а затем напал на нее.

Как рассказала пострадавшая, неизвестный закрыл ей глаза и попытался стянуть с кровати. Когда малышка стала сопротивляться, он ударил ее по голове и начал душить.

В итоге девочке чудом удалось отбиться. Мужчина сбежал, оставив на месте преступления маску клоуна и перчатки. Девочка прибежала в комнату к родителям и рассказала им о случившемся. Те вызвали полицию. Малышка серьезно не пострадала, отделавшись ушибами.

Преступника поймали спустя четыре дня. Им оказался 56-летний Томас Гальегос. Отмечается, что он также украл у девочки телефон, а позже выбросил его.

Злоумышленник жил в том же районе, что и семья потерпевшей. За неделю за преступления Гальегос приходил к ним в дом, чтобы установить стиральную машину и сушилку.

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