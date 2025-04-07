В Солнцево рабочие убирали снег почти на головы прохожим

«ОМ»: в Солнцево снег с веранды ТРЦ сбрасывали почти на прохожих

В московском Солнцево запечатлели на видео рабочего, который сбрасывал снег с высоты прямо на тротуар. На кадрах можно заметить, как куча снега едва не падает на проходящую женщину, сообщает «Осторожно, Москва» .

Утверждается, что кадры сняты в торгово-развлекательном центре «Небо». На видео можно заметить, как рабочий с лопатой выбрасывает снег с веранды на тротуар, и куча едва не приземляется на женщину в белой одежде.

Ранее в Москве и Московской области прошел мощный снегопад, который принес циклон «Зион». В столичном регионе за сутки выпало свыше половины месячной нормы осадков.

Из-за мощного циклона в Московском регионе образовались сугробы до 16 сантиментов, заявлял синоптик Михаил Леус.