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В Соединенных Штатах пациента засосал аппарат МРТ из-за цепочки на шее

В американском Нью-Йорке 61-летнего мужчину по случайности засосал аппарат МРТ. Пациент не снял цепочку перед посещением кабинета, где стояло устройство, сообщает Mash .

Инцидент произошел в медцентре в Нью-Йорке. Мужчина зашел в кабинет, и цепь на шее начало резко тянуть по направлению к аппарату МРТ.

Мужчину быстро засосало устройство. Он получил большое количество переломов, после чего погиб в больнице.

Ранее в Великобритании некомпетентный хирург искалечил 91 пациента. Он оказывал ненадлежащую помощь, проводя операции на запястьях и плечах.