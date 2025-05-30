В Сочи у девушки парализовало лицо из-за недолеченного хронического гайморита

В Сочи у 33-летней девушки парализовало лицо из-за недолеченного хронического гайморита.Она уже несколько месяцев пытается вылечиться с помощью лекарств и упражнений, но безуспешно, сообщает SHOT .

С 14 лет у Кристины хронический гайморит, но до недавнего времени она не испытывала серьезных проблем. Все резко изменилось в марте этого года. Утром девушка проснулась, пошла умываться и обнаружила, что не может закрыть левый глаз и удерживать воду во рту.

Девушка решила, что это инсульт, и, не дожидаясь приезда скорой помощи, отправилась в ближайшую частную клинику. Там ей сделали МРТ головного мозга. Однако врач назначил только гормональные препараты и витамины, после чего отпустил.



Три дня, которые Кристина провела дома с сильными болями, оказались решающими, как позднее рассказали неврологи из другой клиники. В этот период ей необходимо было пройти курс лечения с использованием кортикостероидных капельниц — интенсивная гормональная терапия.

Выяснилось, что воспаление в гайморовых пазухах распространилось на лицевой нерв, что привело к его гибели. Кристине поставили диагноз «паралич Белла».

На сегодняшний день пациентка завершила основной курс терапии. Девушка регулярно посещает сеансы массажа, физиопроцедуры и иглоукалывание. Однако, по словам Кристины, пока не наблюдается никаких улучшений: половина лица по-прежнему остается парализованной. Специалисты прогнозируют, что процесс восстановления может занять до шести месяцев.