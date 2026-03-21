В Смоленской области сбили два беспилотника ВСУ
В Смоленской области сбили два украинских БПЛА, пострадавших и повреждений инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
«Пострадавших среди населения и повреждений объектов инфраструктуры нет», — отметил он.
На места падений обломков БПЛА направлены оперативные службы.
В регионе сохраняется опасность БПЛА.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили 66 беспилотников ВСУ над российскими регионами, в том числе в Смоленской области.
