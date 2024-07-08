В Сходне школьник разрядил обойму пневматики с косточками от ягод в ребенка
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В подмосковной Сходне полиция разбирается в обстоятельствах нападения 11-летнего школьника на 6-летнего мальчика с пневматическим пистолетом, заряженным косточками от ягод, сообщает Telegram-канал SHOT.
Предварительно установлено, что школьник взял пневматический пистолет дома и отправился на улицу, где зарядил его косточками от ягод. В качестве жертвы для проверки, работает ли пистолет, он выбрал шестилетнего мальчика, который играл во дворе.
Хулиган выпустил всю обойму ягод в ребенка. На крики сына отреагировала мать пострадавшего дошкольника. Женщина взяла номер родителей у обидчика своего ребенка и связалась с ними, но те даже не извинились.
В итоге горожанка обратилась за помощью в полицию. Теперь стражам порядка предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося.
Ранее в Карелии взрослый мужчина выстрелил ребенку в голову из пневматического пистолета. Пострадавшего госпитализировали в больницу.