В Северной Осетии задержали главу Росгвардии Валерия Голота

Baza: по делу о взяточничестве задержан глава Росгвардии по РСО-Алания Голота

29 сентября силовики задержали главу Росгвардии по Республике Северная Осетия (РСО) — Алания Валерия Голота. Его заподозрили во взяточничестве, сообщает Telegram-канал Baza .

Предварительно известно, что вместе с Голота также задержаны несколько его подчиненных. На момент публикации заметки их имена не называются.

Согласно оперативной информации, Валерия Голота заподозрили во взяточничестве. Точная сумма ущерба уточняется.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

