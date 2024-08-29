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В Севастополе сбили два украинских беспилотника над акваторией моря

В Севастополе силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над акваторией моря, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито два БПЛА над акваторией моря», — написал он.

Все службы находятся в состояние боевой готовности. Гражданские объекты в городе не пострадали.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать безопасные места.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале показал, как выглядит часть украинского беспилотника с полным боезапасом, который прибило к пирсу яхт-клуба «Юг», с целью предупредить граждан, к каким объектам ни в коем случае нельзя приближаться.