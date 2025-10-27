В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли электромеханик и матрос
В бухте Севастополя при крушении плавучего крана погибли электромеханик и матрос, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ в Telegram-канале.
«Следователи крымского следственного отдела на транспорте продолжают работу на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека: электромеханик и матрос», — говорится в сообщении.
В Севастополе опрокинулся плавучий кран, в результате чего два человека погибли и более 20 пострадали.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
