сегодня в 23:43

В Севастополе при опрокидывании плавучего крана погибли электромеханик и матрос

В бухте Севастополя при крушении плавучего крана погибли электромеханик и матрос, сообщает крымское главное следственное управление СК РФ в Telegram-канале .

«Следователи крымского следственного отдела на транспорте продолжают работу на месте опрокидывания плавучего крана, где погибли два человека: электромеханик и матрос», — говорится в сообщении.

В Севастополе опрокинулся плавучий кран, в результате чего два человека погибли и более 20 пострадали.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

