В Севастополе перевернулся плавучий кран: есть погибшие и много пострадавших

В Севастополе опрокинулся плавучий кран, в результате чего два человека погибли и более 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщила пресс-служба СУ СК России по Крыму и Севастополю.