В Севастополе перевернулся плавучий кран: есть погибшие и много пострадавших
В Севастополе два человека погибли при крушении плавучего крана
В Севастополе опрокинулся плавучий кран, в результате чего два человека погибли и более 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщила пресс-служба СУ СК России по Крыму и Севастополю.
На место происшествия отправилась группа из опытных следователей и криминалистов. Следствие даст оценку действиям лиц, которые ввели плавучий кран в эксплуатацию.
«В результате трагедии погибло 2 человека, более 20 — получили травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в Следкоме.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.