На опубликованных кадрах видно, как четверо темнокожих мужчин в белых одеждах стоят на коленях с кляпом во рту, с завязанными глазами и руками за спиной. Когда один из бойцов заканчивает речь о том, как на Украине поступают с дезертирами, другой поднимает автомат и производит очередь выстрелов.

Темнокожие наемники упали на пол. Затем стрелявший сделал еще один контрольный выстрел по иностранцу, который, судя по всему, подавал признаки жизни.

Ранее на Западе начали обсуждать украинскую «реку смерти», в которой ВСУ расстреливают земляков за попытку сбежать через русло за границу, чтобы избежать мобилизации. По данным СМИ, за день порядка 40 человек пытаются переплыть через реку Тиса.