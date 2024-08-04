В Сети появились кадры мощного грибовидного взрыва над Нью-Йорком
WarGonzo: поселок Нью-Йорк в Донбассе горит под атаками ВС РФ
Фото - © Telegram-канал WarGonzo
Поселок Нью-Йорк в Донбассе горит под атаками ВС РФ, сообщили в Telegram-канале WarGonzo.
Опубликовано видео, на котором видны удары ВС РФ по населенному пункту артиллерией и авиацией. Российские солдаты перемалывают технику и живую силу противника шаг за шагом.
Рядом с поселком активно работают беспилотники ВС РФ. Операторы дронов выбивают украинские танки и бронетехнику.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с «интересным пленным». В руки к российским солдатам попал венгр с украинским гражданством.