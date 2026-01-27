В Сергиевом Посаде передано в суд дело о покушении на убийство 2001 года

Прокуратура Сергиева Посада направила в суд уголовное дело против двух братьев из Тульской области, обвиняемых в покушении на убийство, совершенном в 2001 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Прокуратура Сергиева Посада утвердила обвинительное заключение по делу двух братьев из Тульской области. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство по нескольким статьям УК РФ, включая подстрекательство и пособничество.

По данным следствия, один из братьев предложил другому убить отца знакомого, чтобы запугать должника. 16 июня 2001 года младший брат наблюдал за обстановкой у дома потерпевшего в Сергиевом Посаде, а старший выстрелил в грудь мужчине. Довести преступление до конца злоумышленники не смогли — услышав крик жены пострадавшего, они скрылись.

Спустя более 20 лет следствие установило совпадение генетического профиля одного из обвиняемых со следами на перчатке, найденной на месте преступления. Обвиняемые вину не признали.

Дело направлено в Сергиево-Посадский городской суд для рассмотрения по существу.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.