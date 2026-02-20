В Саратовской области скончалась облитая кипятком 2-летняя девочка

В Саратовской области сожитель женщины облил кипятком ее 2-летнюю дочь. Девочка скончалась в больнице спустя несколько дней после происшествия, сообщает пресс-служба СК РФ .

Данная ситуация обсуждалась в эфире федерального телеканала. По информации СМИ, 2-летняя девочка была облита кипятком сожителем ее матери. После этого ребенка осмотрел участковый врач, но он не оказал надлежащей медицинской помощи.

Девочку какое-то время лечили родные на дому, но ее состояние ухудшилось. В конечном итоге ребенок все же попал в больницу, но скончался там. Также в семье воспитывается еще одна девочка, которую систематически избивают мать и ее сожитель. В эфире программы заявили, что органы опеки не реагируют на это.

В связи с данными фактами следствие возбудило уголовные дела в отношении мужчины по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 309 УК РФ (принуждение к даче показаний). Также наказание грозит матери ребенка, на которую завели дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Кроме того, дело возбуждено в отношении должностных лиц органов системы профилактики по ст. 293 УК РФ (халатность).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовных дел.

Ранее семимесячный грудничок обварился в кипятке из радиатора в Хабаровске. За ним следила семилетняя сестра, пока мать была в магазине.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.