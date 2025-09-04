В Саратове студент сломал другу руку при армрестлинге и может сесть на 8 лет

В Саратове судят студента, который сломал руку приятелю во время занятий армрестлингом 11 ноября 2023 года на физкультуре в одном из вузов города. Молодого человека могут отправить в колонию на 8 лет, сообщает Baza .

Конфликт произошел между студентами Михаилом Н. и Владиславом Б. Они решили определить, кто сильнее, за столом для армрестлинга. В одной из «партий» Михаил Н. сломал оппоненту левую руку.

Пострадавший написал заявление в полицию. Правоохранители открыли дело из-за причинения тяжкого вреда здоровью и неосторожности. Затем его несколько раз закрывали и возобновляли.

Позже снова провели проверку и ужесточили статью. Михаила могут судить по делу об умышленном причинении вреда здоровью и посадить в колонию на срок до восьми лет.

Защита фигуранта уверяет, что травма случилась из-за несчастного случая. Молодые люди неправильно поставили руки, а на столе отсутствовали защитные подушки.