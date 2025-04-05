В Саранске ввели режим ЧС после ночной атаки со стороны ВСУ
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Режим чрезвычайной ситуации муниципального значения ввели в Саранске 6 апреля. Такое решение приняли ради безопасности населения, сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.
«Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», — сообщил глава Мордовии.
По словам Здунова, жителей всех домов в районе беспилотной атаки ВСУ переселят в пункты временного размещения, где те смогут получить помощь медиков и психологов. Людям также будет оказана вся необходимая помощь.
Все, кому нужна какая-либо помощь, могут обратиться по любому из представленных номеров: единый номер экстренных служб «112», дежурная служба УФСБ России по Республике Мордовия, тел.: 28-28-28, дежурная служба МВД по Республике Мордовия, тел.: (477-77) 11-02) и центр управления в кризисных ситуациях, тел.: (283-13) 11-01).
Ранее Здунов рассказал правду о ночном обстреле со стороны представителей киевского режима. По его словам, никто не пострадал.