В Румынии заявили о перехвате якобы российского беспилотника

В Румынии заявили о перехвате якобы российского беспилотника силами румынских ВВС, сообщает RT со ссылкой на телеканал Antena 3.

Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях Тулчи, граничащей с Украиной.

Как сообщает телеканал, беспилотник не летал над населенными пунктами и «не представлял непосредственной угрозы для населения».

Из-за беспилотника ВВС Румынии подняли в небо два F-16.

Ранее в ночь на 10 сентября на территорию Польши прилетели дроны-нарушители. Польша поспешила возложить ответственность за случившееся на Россию, не приведя никаких доказательств, что беспилотники принадлежат Москве и были запущены именно ею.