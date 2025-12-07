В Ростовской области в результате ДТП погиб человек и пятеро пострадали

На участке трассы «Миллерово-Вешенская» в Ростовской области произошло смертельное ДТП, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения, совершая обгон, и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107».

В результате аварии водитель «ВАЗ 2114» умер в медицинском учреждении, пострадали его пассажиры 1973 года рождения и 1990 года рождения»

Кроме того, пострадали водитель «ВАЗ 2107» и 2 его пассажира, в том числе ребенок 2022 года рождения.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.

6 декабря в подмосковном Подольске на Симферопольском шоссе автомобиль такси попал в аварию, в результате происшествия водитель погиб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.