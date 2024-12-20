В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности

В связи с воздушной опасностью в Ростове-на-Дону был введен режим повышенной готовности, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале .

Чиновник написал, что решение приняли в пятницу на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Режим повышенной готовности вводят из-за увеличения уровня воздушной опасности.

Он добавил, что если горожане услышат специальный сигнал, они должны будут укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Если люди в этот момент будут находиться на улице, им нужно будет зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

В ночь на 19 декабря в Ростовской области сбили 36 украинских беспилотников. До этого, 18 декабря, регион атаковали 10 ракет ATACMS и Storm Shadow.