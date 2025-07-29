В российской колонии произошел взрыв, есть раненые

Баллон с пропаном взорвался при проведении строительных работ в исправительной колонии № 9 в Волгоградской области. В результате случившегося пострадали четыре человека, сообщает «112».

Раненых увезли в больницу. Пока неизвестно, являются ли они заключенными или сотрудниками пенитенциарного учреждения.

Прочие подробности взрыва уточняются.

Тем временем актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Базанов, который был задержан по делу о совершенном в 2011 году убийстве с разбоем, ушел на спецоперацию вместе с тремя подельниками. Осудили только одного члена их криминального коллектива, которого приговорили к 20 годам лишения свободы.