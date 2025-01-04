В России во время пожаров дети стали гибнуть на 20% чаще

сегодня в 08:25

МЧС РФ: детская гибель на пожарах выросла на 20% за год в России

В 2024 году в России случились 344 тыс. пожаров, из которых 96 тыс. произошли в частных домах и квартирах. По сравнению с прошлым годом детская гибель во время возгораний выросла на 20%, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

При этом количество пожаров в жилье уменьшилось на 12%. Более 50% возгораний случились из-за игнорирования правил использования устройств и электрического оборудования.

Каждый третий пожар в квартирах и домах происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Участились случаи, когда родители оставляют детей в квартирах одних, и уходят.

После пожара тела детей обнаруживают под кроватью или одеялом. Также трупы находят в шкафах. Там дети прячутся от огня.

Также в пресс-службе МЧС РФ порекомендовали всем россиянам купить огнетушитель в квартиру или дом. Не лишним будет приобрести пожарный извещатель.

Ранее в Горловке ДНР после ударов ВСУ начались пожары в частных домах.