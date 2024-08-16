В России ответили на украинскую «Бабу-Ягу»
Новый ударный дрон «Ночная ведьма» поступил российским военным в зону СВО
Новый ударный дрон «Ночная ведьма» поступил российским военным в зону СВО, пишет РИА Новости.
Новая разработка российских военных инженеров «Ночная ведьма» способна нести четыре боеприпаса массой до 20 кг.
Дрон работает на нестандартной частоте и может двигаться со скоростью 60 км/ч до 40 минут.
По данным агентства, первые 50 устройств уже поступили на СВО.
«Ночная ведьма» считается более современным аналогом украинской тяжелой «Бабы-яги».