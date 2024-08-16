В России ответили на украинскую «Бабу-Ягу»

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Новая разработка российских военных инженеров «Ночная ведьма» способна нести четыре боеприпаса массой до 20 кг.

Дрон работает на нестандартной частоте и может двигаться со скоростью 60 км/ч до 40 минут.

По данным агентства, первые 50 устройств уже поступили на СВО.

«Ночная ведьма» считается более современным аналогом украинской тяжелой «Бабы-яги».