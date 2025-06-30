В России малыши наелись ягод с улицы и умерли во время родов матери

В Саратовской области два братика наелись ягод и умерли во время родов матери

В Саратовской области два маленьких брата и сестра объелись уличных ягод, пока их мама рожала шестого ребенка. В результате мальчики погибли, а их сестра попала в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщает SHOT .

Происшествие случилось 24 июня в поселке Ровное. Трое детей из многодетной семьи — мальчики трех и семи лет и восьмилетняя девочка — отправились погулять одни и забрели в лес. По пути ребята ели ягоды, которые находили на улице.

После прогулки дети вернулись домой, но им стало плохо. Отец давал сыновьям и дочери обезболивающее, однако лекарство не помогало. Вскоре самый маленький из пострадавших — трехлетний мальчик — потерял сознание. После этого детей решили везти в больницу.

Врачи выявили у ребят серьезное отправление. Позже два брата трех и семи лет скончались, а их восьмилетняя сестра до сих пор находится в критическом состоянии.

Отец погибших считает, что дети отправились шелковицей. По данным SHOT, ребята ели ягоды тутовника.

По факту смерти несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.