В ряде областей Украины получили повреждения объекты военной инфраструктуры

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что в ходе ударов российской армии оказались повреждены объекты военной энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области, сообщает РИА Новости.

«Сегодня хорошо прошлись по военным объектам: Винницкая, Хмельницкая, Запорожская, Львовская области. Волынь, Луцк, Ивано-Франковск… В основном энергоструктура», — рассказал он.

21 июня в украинском Харькове прогремел сильный взрыв на фоне воздушной тревоги.

ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту — 10 октября 2022 года. Атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.