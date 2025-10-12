В результате взрыва на заводе в Теннесси погибли 16 человек

В результате взрыва в американском штате Теннесси на предприятии Accurate Energy Systems погибли 16 человек, сообщает РИА Новости .

На заводе производят взрывчатые вещества, а также производством кумулятивных зарядов, замеченных, в том числе, на вооружении ВСУ. Ранее сообщалось о 19 пропавших без вести 19 пропали.

«Могу сказать, что на данный момент мы уведомили все 16 семей людей, которые, как мы считаем, были причастны к этой ситуации, к этой трагедии», — отметил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

В американском штате Теннесси на заводе, где изготавливают взрывчатку для военных нужд, прогремел взрыв, унесший жизни нескольких сотрудников. Еще несколько человек считаются пропавшими.

