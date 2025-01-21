В результате ударов ВСУ по Запорожской области погиб человек

Происшествия

ВСУ нанесли серию ударов по нескольким округам Запорожской области. В результате атаки погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В Васильевском округе под артиллерийский обстрел попало село Верхняя Криница. Погиб мирный житель 1961 года рождения», — написал он.

Его супруга получила осколочные ранения, ее госпитализировали.

Ранее в результате артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины поселка Коренево Курской области пострадал 55-летний мирный житель.