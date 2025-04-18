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В результате ударов США по порту в Йемене погибли 13 человек

В результате ударов США по порту Рас Иса в Йемене погибли 13 человек, еще 30 пострадали, сообщает РИА Новости .

«13… сотрудников в порту Рас Иса погибли, и 30 пострадали в результате американской агрессии в отношении порта», — сообщил представитель министерства здравоохранения правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситов) Аниса Аласбахи.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.