В результате удара Израиля погибла сотрудница гостелерадиокомпании Ирана

Сотрудница IRIB (государственная телерадиокомпания Исламской Республики Иран) погибла в результате удара Израиля, сообщает RT со ссылкой на Nour News.

«Масуме Азими, сотрудник секретариата IRIB, погибла в результате взрывной волны, вызванной атакой сионистского режима», — говорится в сообщении.

Конфликт между Израилем и Ираном обострился в ночь на 13 июня. Тель-Авив ударил по Ирану с целью помешать Тегерану в создании собственного ядерного оружия в короткие сроки.

Несмотря на внезапность и определенный успех, Израиль все же не смог достигнуть главной цели: свергнуть нынешний политический режим Ирана, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.