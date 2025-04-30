В результате стрельбы в шведском городе Уппсала погибли три человека Происшествия 30 апреля 2025 00:23

В шведском городе Уппсала произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере три человек, сообщает RT со ссылкой на Expressen.

Стрельба произошла в самом центре города. Отмечается, что полицейские оцепили территорию и оперативно развернули крупную операцию. Инцидент расследуется как убийство. Преступники пока не установлены, ведется их розыск. Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который на юге Москвы выстрелил из травматического пистолета в девочку 2013 года рождения, когда целился в собаку.