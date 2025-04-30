В результате стрельбы в шведском городе Уппсала погибли три человека
В шведском городе Уппсала произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере три человек, сообщает RT со ссылкой на Expressen.
Стрельба произошла в самом центре города.
Отмечается, что полицейские оцепили территорию и оперативно развернули крупную операцию.
Инцидент расследуется как убийство. Преступники пока не установлены, ведется их розыск.
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