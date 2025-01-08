В результате стрельбы на заводе в Германии погибли два человека

На заводе в немецком городе Бад-Фридрихсхалль в земле Баден-Вюртемберг произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел во вторник вечером. По предварительной информации, человек в маске вошел на предприятие на улице Сименсштрассе. В результате стрельбы два человека получили смертельные огнестрельные ранения, один — тяжелые.

Преступника пока не удалось задержать.

Как пишет газета Bild, стрельба произошла на промышленном предприятии Hänel.

Ранее стрельба произошла в кафе в городе Цетинье в Черногории. Мужчина убил 10 человек, среди жертв двое детей.