В результате стрельбы на заводе в Германии погибли два человека
На заводе в немецком городе Бад-Фридрихсхалль в земле Баден-Вюртемберг произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел во вторник вечером. По предварительной информации, человек в маске вошел на предприятие на улице Сименсштрассе. В результате стрельбы два человека получили смертельные огнестрельные ранения, один — тяжелые.
Преступника пока не удалось задержать.
Как пишет газета Bild, стрельба произошла на промышленном предприятии Hänel.
Ранее стрельба произошла в кафе в городе Цетинье в Черногории. Мужчина убил 10 человек, среди жертв двое детей.