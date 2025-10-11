В результате пожара в жилом доме в Сосновоборске погиб человек

Происшествия

При пожаре в жилом доме в красноярском Сосновоборске погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает ГУМЧС России по региону в  Telegram-канале.

Отмечается, что 28 жильцов находятся в пункте временного размещения.

11 октября в квартире пятиэтажного дома начался пожар, огонь быстро распространился по кровле. Площадь пожара составила 2 тыс. «квадратов».

В красноярском Сосновоборске произошел пожар в многоквартирном доме на площади 2 тыс. «квадратов».

