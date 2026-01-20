сегодня в 04:17

В результате пожара в частном доме в Бурятии погибли двое мужчин

В результате пожара в частном доме в бурятском селе Степной дворец погибли двое мужчин, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

В результате пожара полностью сгорел дом и пристрой на площади 58 кв. метров.

«В ходе разведки пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены тела двух погибших мужчин 1959 и 1979 годов рождения», — говорится в сообщении.

Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Ранее в Кабардино-Балкарии взорвался газовый баллон, в итоге четыре человека получили травмы. Происшествие случилось в населенном пункте Заюково.

