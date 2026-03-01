В результате обстрела аэропорта Дубая пострадали 4 человека

Из-за инцидента в международном аэропорту Дубая в ОАЭ пострадали 4 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства эмирата.

«В результате пострадали четыре человека, им была немедленно оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Дубай попал под обстрелы со стороны Ирана после того, как Израиль ударил по Тегерану. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что началась масштабная военная операция, направленная на то, чтобы у Ирана не было собственного ядерного оружия.

Утром Израиль вместе с США атаковал Иран. В ответ вооруженные силы Ирана начали ракетные обстрелы Израиля, а также соседних стран, где расположены базы США, включая Бахрейн и Катар. Под атаку попали и некоторые города ОАЭ. В Дубае закрыли воздушное пространство. Два аэропорта города временно перестали принимать и отправлять самолеты.

