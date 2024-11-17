В результате ДТП с автобусом в Иране погиб один человек Происшествия сегодня в 04:32

На дороге Кордкуй-Горган на севере Ирана автобус с пассажирами опрокинулся и вылетел с дороги. В результате аварии погиб один человек, сообщает РИА Новости.

По данным агентства Mehr, еще 20 человек пострадали. Отмечается, что 19 пострадавших доставили в больницы города Кррдкуй. Еще двое были доставлены на вертолете скорой помощи. Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей произошло в городском округе Мытищи. В результате ЧП пострадали 2 человека.