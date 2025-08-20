сегодня в 03:00

В результате ДТП с автобусом в Афганистане погиб 71 человек

В провинции Герат в Афганистане произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб 71 человек, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Авария произошла вечером во вторник на западе Афганистана.

В результате аварии погиб 71 человек, в том числе 17 детей.

Отмечается, что автобус с мигрантами столкнулся с грузовиком и мотоциклом, после чего загорелся.

Ранее грузовик и машина каршеринга столкнулись на Юго-Восточной хорде в Москве. Погибли два человека.