В результате ДТП с автобусом в Афганистане погиб 71 человек
В провинции Герат в Афганистане произошло ДТП с автобусом, в результате которого погиб 71 человек, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Авария произошла вечером во вторник на западе Афганистана.
В результате аварии погиб 71 человек, в том числе 17 детей.
Отмечается, что автобус с мигрантами столкнулся с грузовиком и мотоциклом, после чего загорелся.
Ранее грузовик и машина каршеринга столкнулись на Юго-Восточной хорде в Москве. Погибли два человека.