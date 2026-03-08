В результате атаки БПЛА на дом в Запорожской области пострадали 10 человек

Происшествия

В Васильевке Запорожской области БПЛА попал по жилому дому. В результате атаки пострадали не менее 10 человек, есть погибшие, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Противник нанес удары БПЛА самолетного типа по многоквартирному дому в городе Васильевке», — говорится в сообщении.

На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Ранее ВСУ атаковали 11 округов в Белгородской области. Использовались более 150 БПЛА и артиллерия.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.