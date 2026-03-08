В результате атаки БПЛА на дом в Запорожской области пострадали 10 человек Происшествия 08 марта 2026 01:45

В Васильевке Запорожской области БПЛА попал по жилому дому. В результате атаки пострадали не менее 10 человек, есть погибшие, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.