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В результате атаки беспилотника в Белгородской области пострадали два человека

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Ещё двое мирных жителей получили ранения в результате ударов ВСУ», — отметил он.

В результате обстрела города Шебекино женщина получила ранение. Пострадавшую госпитализировали с баротравмой в Шебекинскую ЦРБ.

В трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение дня 30 июля обстреливали разные районы Белгородской области. В этот раз жертв среди населения удалось избежать, однако есть разрушения.