В РЭУ им Плеханова открестились от «эротического» посвящения в студенты

РЭУ им Плеханова: студентов вуза нет на видео с эротическими танцами

В Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова в Москве открестились от «эротического» посвящения в студенты. Неприличное видео с мероприятия стало вирусным в социальных сетях, сообщает « Подъем ».

На видео парни и девушки «танцуют» друг с другом. Потом дамы ложатся на пол, на них залезают молодые люди и через одежду совершают фрикции. Затем дамы и оказываются сверху, после чего начинают «прыгать» на мужчинах.

В рамках следующего движения парни опускают девушек на колени, хватают за волосы и прижимают к себе на уровне паха. Весь танец имеет сексуальный подтекст.

В пресс-службе РЭУ им. Плеханова отметили, что видео не относится к университету. Студентов обучают чтить традиционные ценности и гордиться своей родиной.

«Осуществляется информационная атака на Плехановский университет. Сообщаем, что размещаемый контент в социальных медиа и средствах массовой информации, якобы принадлежащий студентам Плехановского университета, содержит недостоверную информацию и не отражает актуальную молодежную политику университета», — заявили в пресс-службе вуза.

