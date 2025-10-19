В РЭУ им Плеханова открестились от «эротического» посвящения в студенты
Фото - © Скрипачев Антон / Фотобанк Лори
В Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова в Москве открестились от «эротического» посвящения в студенты. Неприличное видео с мероприятия стало вирусным в социальных сетях, сообщает «Подъем».
На видео парни и девушки «танцуют» друг с другом. Потом дамы ложатся на пол, на них залезают молодые люди и через одежду совершают фрикции. Затем дамы и оказываются сверху, после чего начинают «прыгать» на мужчинах.
В рамках следующего движения парни опускают девушек на колени, хватают за волосы и прижимают к себе на уровне паха. Весь танец имеет сексуальный подтекст.
В пресс-службе РЭУ им. Плеханова отметили, что видео не относится к университету. Студентов обучают чтить традиционные ценности и гордиться своей родиной.
«Осуществляется информационная атака на Плехановский университет. Сообщаем, что размещаемый контент в социальных медиа и средствах массовой информации, якобы принадлежащий студентам Плехановского университета, содержит недостоверную информацию и не отражает актуальную молодежную политику университета», — заявили в пресс-службе вуза.
