В районе стройки горнолыжного комплекса на Воробьевых горах заметили дым

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Пожар произошел на стройке горнолыжного комплекса на Воробьевых горах в Москве

Вечером 23 июля в районе стройки горнолыжного курорта на Воробьевых горах в Москве произошел пожар. На опубликованных в Сети роликах видно, что в небо поднимаются клубы белого дыма, пишет «Осторожно, новости» .

По предварительной информации, на стройке горнолыжного курорта загорелся силовой кабель. На кадрах видно, что в районе проведения работ было открытое горение, от которого в небо поднимался дым.

Что стало причиной возгорания, пока не сообщается. На месте работают оперативные службы. По данным ГУ МЧС России по Москве, возгорание ликвидировано.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.