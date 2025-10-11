В проливе Дрейка зафиксировано сильное землетрясение

В проливе Дрейка, соединяющем Атлантический и Тихий океаны, произошло землетрясение магнитудой 7,8, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что объявлена угроза цунами. Чуть позднее служба снизила магнитуду до 7,6.

Эпицентр подземных толчков находился в 718 км к северо-западу от аргентинского города Ушуая с населением 56,8 тыс. человек, их очаг залегал на глубине 10 км. О жертвах не сообщается. Разрушениях не зафиксировано.

Ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. 69 человек погибли, около 150 пострадали.

