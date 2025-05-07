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В Приморье пожилой сторож напал на школьницу, а потом покончил с собой

В Приморье 62-летний сторож совершил развратные действия в отношении школьницы. Затем он свел счеты с жизнью, сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю .

Инцидент произошел 1 мая. По данным следствия, пожилой мужчина находился в момент преступления в сторожке на стадионе рядом со школой.

Сторож совершил развратные действия в отношении 15-летней школьницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ. Обстоятельства совершения противоправных действий в отношении школьницы выясняются.

После нападения на девочку мужчина покончил с собой. Правоохранители проводят доследственную проверку по признакам преступления предусмотренного, ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

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